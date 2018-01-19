Российским врачам разрешат выдавать пациентам электронные справки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал порядок выдачи электронных справок и медицинских заключений.

Согласно проекту приказа, размещенному на сайте проектов нормативно-правовых актов, вносятся изменения в Порядок выдачи медицинскими организациями справок и заключений, утвержденный Минздравом РФ.

Проектом приказа установлено, что документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением телемедицинских технологий, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, "осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника".

"Кроме того, пациенту либо его законному представителю предоставляется право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту проекта приказа, медицинские справки и заключения оформляются в произвольной форме (за исключением случаев, если предусмотрен другой порядок выдачи) на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа. По желанию пациента медицинское заключение могут скопировать на приеме на электронный носитель, а также предоставляется в виде электронного документа через портал Госуслуг.

Запрос для выдачи медицинских документов пациентом или его представителем в электронном виде должен быть подписан личной электронной подписью, говорится в проекте.

Вносимые изменения не потребуют дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета, отмечается в документе.

Общественное обсуждение проекта приказа завершится 2 февраля.

В пояснительной записке указано, что изменения в порядок выдачи медицинских документов вносится во исполнение норм ФЗ № 242-ФЗ от 29 июля 2017 года, которым в законодательство было введено новое понятие "телемедицинские технологии" и закрепляются правовые основы их использования. Под телемедицинскими технологиями, разъясняется в записке, понимаются информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медработников между собой, с пациентами, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

С этого года в России вступил в силу закон о телемедицине.