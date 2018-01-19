Пять человек погибли в ДТП под Омском

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Автоавария в Омской области в пятницу унесла жизни пятерых человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД России по региону.

"На территории Люблинского района Омской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что по факту столкновения полиция проводит проверку.

По данным правоохранительных органов, сообщение об аварии поступило 19 января в 22:40 местного времени (19:40 мск). Столкновение двух автомобилей - ВАЗ-2104 и "Тойота Авенсис" - произошло в районе 591 километра автодороги Тюмень - Омск. В числе погибших оба водителя и три пассажира. Они скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.