Ограничения на движение по всем автодорогам в Ростовской области сняты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ограничения на всех четырех автодорогах в Ростовской области, закрытых для движения из-за погодных условий, сняты, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону в субботу.

"По данным ГИБДД по состоянию на 00:00 мск на территории Ростовской области все автодороги открыты", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за гололеда было перекрыто движение автомобильного транспорта по дорогам "Ростов-на-Дону - Ставрополь" от 106 до 183 км (Средний Егорлык Целинского района - граница со Ставропольским краем), "Ростов-на-Дону - Волгодонск" с 0 по 30 км (Аксайский и Багаевский районы).

Также с 21:20 мск пятницы из-за погодных условий ограничения для движения введены еще на двух участках дорог в Ростовской области - "ст.Егорлыкская - г.Сальск" (с 36 км п.Целина по 67 км г.Сальск) и "Котельниково-Песчанокопское" (с 93 км п.Зимовники по 240 км п.Котельниково).