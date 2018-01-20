В субботу в Москве простятся с лидером "Трудовой России" Виктором Анпиловым

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Прощание с почетным председателем движения "Трудовая Россия" Виктором Анпиловым состоится 20 января на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил член исполкома движения Станислав Рузанов.

"Прощание состоится в субботу в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища", - сказал Рузанов "Интерфаксу".

Похороны Анпилова, скорее всего, состоятся на его родине в Краснодаре, добавил он.

Экс-председатель исполкома, почетный председатель движения "Трудовая Россия" Анпилов скончался в понедельник на 73-м году жизни, не приходя в сознание после инсульта.