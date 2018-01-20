В Петербурге потушили пожар в Военно-Морском институте

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пожар в Военно-Морском институте в Петербурге ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 12:40 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 17. Возгорание произошло на территории Военно-Морского института. Огонь охватил обстановку на четвертом этаже и обрешетку кровли на площади 1000 кв.м.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 22 единицы техники и 110 человек личного состава.

Источник в службах технического надзора сообщил "Интерфаксу", что, предположительно, причиной возгорания стало нарушение норм пожарной безопасности при строительных работах. Также не исключена версия короткого замыкания.