Лыжник катался в запрещенном месте на Домбае и попал под лавину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спасатели Карачаево-Черкесии проводят операцию по оказанию помощи лыжнику, попавшему под лавину на запрещенном участке горы в Домбае.

"Информация о том, что в поселке Домбай Карачаевского городского округа на склоне горы Мусса-Ачитара лыжник, катаясь вне трассы, спровоцировал сход лавины и, по словам очевидцев, попал под нее, поступила сегодня в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР в 17:22 по Москве", - сообщил "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

Он отметил, что участок горы, где находился лыжник, запрещен для катания.

Для оказания помощи на место выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС в составе пяти человек и одной единицы техники, а также сотрудники местного аварийно-спасательного формирования в аналогичном составе.

Кроме того, к месту выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.