Сбегавших из Подмосковья зубров выпустили на волю в "Брянском лесу"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Одиннадцать зубров, переехавших из Московской области, выпущены на волю в заповеднике "Брянский лес" после карантина и адаптации, сообщает пресс-служба "Приокско-Террасного заповедника".

"На территорию заповедника были выпущены три самца и восемь самок 2013-2014 годов рождения", - говорится в сообщении.

Перед выпуском молодое стадо прошло строгий карантин и процедуру адаптации. Все животные были признаны здоровыми, бодрыми и готовыми к самостоятельной жизни.

Благодаря подмосковным зубрам, численность поголовья этих животных на Брянщине удалось довести до примерно 60 особей.

В "Брянский лес" переехали зубры, которые прошедшим летом убежали из питомника и три месяца прожили на воле, не желая возвращаться в заповедник.

"Теперь их мечта о вольной жизни в лесах исполнилась", - отметили в подмосковном заповеднике.

12 молодых зубров в середине июля 2017 года ушли с территории Приокско-Террасного заповедника из-за повреждения забора. Через некоторое время зубры начали путь назад, однако, почувствовав свободу, остановились в 1,5 км от своего питомника, залегли там у маленького озера и лишь в начале октября все стадо вернулось на территорию питомника. По данным специалистов, вернувшиеся животные одичали, но были "в идеальном физическом состоянии".

Первоначально к перевозке в "Брянский лес" были предназначены 12 зубров - 3 самца и 9 зубриц. "Однако одна из наших красавиц - зубрица по кличке Мутаха - за прошедшие месяцы стала счастливой мамашей. Она вместе с малышом остается в Центральном зубровом питомнике", - сообщили ранее в Приокско-Террасном заповеднике.