Военные опровергли сообщения о пожаре на базе подлодок во Владивостоке

Врачи из Санкт-Петербурга оперируют двух девочек Подробнее

Минздрав Бурятии рассказал о состоянии пострадавших детей из школы в Улан-Удэ

В российском военном ведомстве отметили, что шаги Вашингтона, направленные на обособление районов с курдским населением, привели к военной операции Анкары Подробнее

Минобороны РФ связало операцию Турции против курдов с действиями США в Сирии

Его подозревают в превышении должностных полномочий при выделении земли, сам чиновник своей вины не признает Подробнее

Мэр Махачкалы арестован судом на десять суток

19 января 12:14

Электоральный рейтинг Путина составил 66%

По 6% респондентов проголосовали бы за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина Подробнее

19 января 12:09

Нападение на школу в Улан-Удэ. Обобщение

Власти ищут взаимосвязь между тремя случаями резни в школах, которые произошли в течение одной недели, и предполагают, что виной им могут быть соцсети Подробнее

19 января 09:52

Число пострадавших в ходе нападения на школу в Бурятии выросло до семи

Двое из них находятся в тяжелом состоянии, помощь психологов потребовалась 17 людям Подробнее

19 января 09:39

КС РФ отказал Навальному в рассмотрении жалобы по поводу участия в выборах

Суд отметил, что уже изучал оспариваемую норму в рамках другой жалобы Подробнее

19 января 09:02

Напавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался найти сообщников

Приятели не поддержали его идею, и он пошел на преступление один Подробнее

19 января 08:02

Напавший на школу в Бурятии подросток госпитализирован в тяжелом состоянии