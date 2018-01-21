Военные опровергли сообщения о пожаре на базе подлодок во Владивостоке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения ряда СМИ о пожаре на базе подводных лодок во Владивостоке.
"На территории соединения подводных кораблей среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе. Личный состав справился на отлично", - цитирует в воскресенье пресс-службу Тихоокеанского флота РФ телеканал "Вести-Приморье" (ВГТРК).
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на очевидцев появились сообщения о черном густом дыме в районе бухты Улисс. "Вести-Приморье" передают, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС, что сообщений о возгорании в районе бухты не поступало.