В Кремле назвали коллапсом нынешний уровень отношений с США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коллапсом нынешний уровень отношений России и США.

"Коллапс", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, как бы он одним словом охарактеризовать нынешний уровень российско-американских отношений.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что контакт между президентами РФ и США достаточно доброжелательный, перспективы у двусторонних отношений на высшем уровне есть.

"Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - сказал Песков.

Он также предположил, что отношения лидеров РФ и США могли быть еще лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США.

"Очевидно, что внутренняя обстановка (в США - ИФ) неблагоприятна в отношении нашей страны", - добавил он.

Он уточнил, что контакты Владимира Путина с Дональдом Трампом могут произойти во второй половине 2018 года.

"Понятно, что президент России будет так или иначе иметь возможность говорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий, которых впрочем, в ближайшее время пока не предстоит. Это скорее не срочная перспектива. Это вторая половина следующего года", - сказал Песков.

Он заверил, что по наиболее острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между двумя президентами осуществляются.