Президентские выборы в России посетят свыше 150 иностранных наблюдателей-депутатов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более 150 иностранных депутатов приедут в качестве наблюдателей на президентские выборы в России в марте 2018 года по приглашению Госдумы РФ; некоторые из них посетят Крым, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.

"В список приглашенных уже включены парламентарии практически из всех стран Евросоюза: Австрии, Германии, Италии, Польши, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и других. Приедут также представители Бразилии, Вьетнама, Израиля, Индии, Индонезии, Таиланда, Южной Африки и Японии", - говорится в публикации.

"Будут политики самого разного спектра: левые, правые, центристы. Они будут наблюдать за избирательным процессом во всех регионах страны, включая Крым, куда поедет около десяти парламентариев. Приглашения для почти 150 депутатов подготовила Госдума", - рассказал изданию один из источников.

Эту информацию "Известиям" подтвердили также в комитете нижней палаты парламента РФ по международным делам, который занимается взаимодействием с иностранными коллегами. Там отметили, что список приглашенных наблюдателей постоянно пополняется: сейчас, например, идет работа по приглашению делегации из Камбоджи.

"Результатом работы наблюдателей, которых мы пригласили, будет объективное отражение хода президентских выборов в мировом информационном и политическом пространстве. Они смогут принимать участие в пресс-конференциях в ЦИК", - приводит газета слова председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого.

Его заместитель Алексей Чепа отметил, что иностранные парламентарии сами изъявили желание посетить президентские выборы в России.

"Мы поддержали их намерение. Российская избирательная система открыта, нам нечего скрывать. Аккредитация и предоставление статуса индивидуальных наблюдателей находится в компетенции ЦИК. Мы помогаем с организацией, готовим пригласительные письма. Наблюдатели сами выбирают регион, который хотят посетить, и сами себе оплачивают дорогу", - подчеркнул Чепа.

В ЦИК изданию сообщили, что статус индивидуальных наблюдателей предоставит иностранным законодателям такие же права, как и у представителей, например, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и других международных организаций.

"Это не какие-то пророссийские политики. Речь идет о людях, которые имеют опыт наблюдения за выборами, компетентны с юридической точки зрения, а также разбираются в избирательных технологиях", - уточнил в беседе с "Известиями" член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил газете, что регион готов принять всех международных наблюдателей, которые "способны объективно оценить ситуацию на полуострове и честно донести информацию до мировой общественности".

"Нам скрывать нечего. Пусть приезжают и наблюдают. Это свидетельство позитивных изменений в общественном мнении, в настроениях части политического истеблишмента, того, что здравый смысл постепенно возвращается в европейскую политику", - цитируют "Известия" слова Аксенова.