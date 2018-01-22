СМИ сообщили о планах представления предвыборной программы Путина

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Под него (мероприятие - ИФ) будет выбрано место в Москве. Дата зависит от графика Путина как действующего президента. Надеемся, до конца января. Будут ли озвучены какие-то пункты программы - неизвестно. Но точно прозвучат поручения доверенным лицам, по которым, не исключено, можно будет судить о контурах программы", - приводит издание слова сопредседателя предвыборного штаба Путина Елены Шмелевой.

При этом она добавила, что программа будет представлена через предвыборный штаб, и с ней подробно ознакомятся все, кто напрямую связан с его работой.

"Есть понимание того, что программа будет затрагивать самый широкий спектр вопросов. С нашей стороны, безусловно, есть некоторое участие в подготовке справочной информации и аналитических материалов. Однако полностью с текстом мы еще не ознакомлены, все-таки это прерогатива самого кандидата", - цитирует газета слова Шмелевой.

Ранее издание уже сообщало о предстоящем мероприятии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча пройдет вне рабочего времени Путина.

О начале подготовки главного документа предвыборной кампании Путина стало известно летом 2017 года; основная работа над программой велась в администрации президента. Свои предложения в программу также готовят члены высшего совета партии "Единая Россия" и близкий к кремлевской администрации Экспертный институт социальных исследований, пишут "Известия".