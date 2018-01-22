Суд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фонд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по иску Минюста РФ ликвидировал фонд "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд решил: удовлетворить исковые требования главного управления министерства юстиции России по Москве", - говорится в решении судьи Ирины Афанасьевой, оглашенном в понедельник. По решению суда фонд должен быть ликвидирован и исключен из Единого реестра государственных юридических лиц.

С требованием о ликвидации "Пятого времени года" Минюст обратился после выявленных в ходе ноябрьской проверки нарушений организацией законодательства РФ. Сама проверка, как утверждают в ведомстве, проводилась по требованию московской прокуратуры.

Согласно исковому заявлению министерства, в деятельности фонда были выявлены "наличие недостоверных сведений об адресе постоянного руководящего органа, наличие незарегистрированных структурных подразделений, нецелевое расходование денежных средств на оплату аренды помещений штабов помещений в рамках кампании "Навальный 2018", осуществление деятельности в качестве оператора персональных данных с нарушениями действующего законодательства, а также направление денежных средств на кампанию "Навальный 2018" в нарушение законодательства".

Представитель привлеченного в качестве третьего лица Роскомнадзора пояснила суду, что проверка нарушений в деятельности фонда как оператора персональных данных еще не закончена.

Представители "Пятого времени года" - Иван Жданов и Вячеслав Гимади - настаивали на незаконности требований Минюста. По их словам, указанные нарушения не являются неустранимыми. Кроме того, подчеркивали юристы, время на устранение нарушений и соответсвующее представление фонду предоставлено не было.

Ранее в ответ на требование Минюста фонд подал встречный иск к ведомству в столичный Гагаринский суд. По словам директора фонда Леонида Волкова, в заявлении содержится требование признать незаконными результаты проверки ведомства. Однако 17 января в пресс-службе этого суда сообщили, что иск фонда "возвращен в связи с тем, что акт проверки, который просят признать незаконным, не относится к главе 22 Кодекса административного судопроизводства (подача административного искового заявления по месту нахождения административного ответчика) и не является предметом оспаривания в порядке КАС РФ)".