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Песков объяснил свои слова о встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что его высказывание о непубличных контактах президента неправильно трактовали

Песков объяснил свои слова о встречах Путина и Порошенко
Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнил, что не говорил о "непубличных встречах" главы российского государства Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко.

"Это неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил", - сказал Песков.

Накануне в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1" (ВГТРК) пресс-секретарь президента РФ, отвечая, в частности, на вопрос о контактах российского и украинского лидеров, сказал: "Действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ, бывают разные телефонные переговоры, о которых мы не делаем официальных сообщений".

По словам Пескова, "у президента огромное количество встреч и контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, - это обычная практика".

Комментируя нынешнюю ситуацию, пресс-секретарь российского лидера отметил, что "любые контакты осуществляются ради достижения конкретного результата".

"Сейчас, когда мы видим нежелание Киева идти по пути имплементации Минских договоренностей, а, наоборот, предпринимаются шаги, которые наносят существенный урон перспективам реализации договоренностей, конечно, мы выражаем глубокое сожаление", - сказал Песков.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина
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