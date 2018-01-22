Для обвиняемого во взяточничестве экс-главы музея "Кижи" потребовали 9 лет колонии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Гособвинение потребовало назначить 9 лет колонии строгого режима для экс-главы музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток, а его советника Ивана Романова приговорить к 8 годам заключения, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

В Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу Нелидова, обвиняемого в получении взяток.

"Прошу признать Нелидова Андрея Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере, десятикратном сумме взятки 55 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала представитель прокуратуры Татьяна Дубейковская.

Кроме того, Дубейковская попросила лишить Нелидова государственной награды - Ордена Почета. Для Романова потребовали 8 лет заключения и 27,5 млн руб. штрафа. Но так как ранее он был осужден на 20 лет лишения свободы, прокуратура просит назначить ему общий срок заключения 23 года с ограничением свободы сроком на 2 года.

Защита обвиняемых начнет выступать в прениях 29 января.

По версии следствия, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял Татьяне Астратенок возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

По словам Нелидова, деньги, которые он получал от предпринимательницы, являются собственностью его бывшего советника Романова, который в 2015 году находился под стражей по обвинению в педофилии (впоследствии был осужден на 20 лет колонии - ИФ).

Ранее свидетель по делу предприниматель Астратенок заявляла, что передавала Нелидову по 1,1 млн руб. за возможность торговать на острове в туристический сезон, который длится 5 месяцев. По ее словам, стоимость аренды составляла 8 млн руб., из них 2,5 млн руб. она должна была перечислять ООО "ЛВК "Петровский" (компания Романова, которая реконструировала входную зону о. Кижи - ИФ), а 5,5 млн - лично на руки Романову.

Романов заявил, что, как и Нелидов, не признает своей вины, а Нелидов не брал взятки. Как сообщал Романов, он вместе с партнерами вложил в реконструкцию входной зоны острова Кижи порядка $500 тыс. И после возвращал вложенные средства.

Нелидов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его бывший советник И.Романов - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он также находится на скамье подсудимых.

С 24 сентября 2015 года приостановлено членство Нелидова в партии "Единая Россия", а Минкультуры отстранило его от руководства музеем. Пост директора музея-заповедника "Кижи" заняла министр культуры Карелии Елена Богданова.

Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.