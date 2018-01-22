Матвиенко встретилась с приезжавшим в Россию сенатором Керимовым

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с сенатором Сулейманом Керимовым который находился в России, - он считает себя невиновным, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с членом СФ Сулейманом Керимовым. Сенатор находился в России с разрешения органов французского правосудия", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину", - отмечается в пресс-релизе.

19 января прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что французские судебные власти разрешили находящемуся под следствием Керимову совершить краткую поездку в Россию. По словам прокурора, сенатору разрешено проведать больного родственника. Согласно постановлению властей, сенатор отправится в РФ 19 января, а уже в воскресенье 21 января должен вернуться во Францию.

Дело против Керимова

Сулейман Керимов был задержан во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Французские СМИ сообщали, что Керимов мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.