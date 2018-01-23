Оператор АЗС стал фигурантом дела о пожаре в омском селе с пятью жертвами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следователи в Омской области возбудили дело против оператора газозаправочной станции, на которой был заправлен газовый баллон, взорвавшийся в сельском доме и спровоцировавший пожар с пятью жертвами, сообщает во вторник местный Следственный комитет.

По данным следствия, житель села Седельниково, приемный отец пятерых погибших детей, утром в день пожара заправил на частной АЗС 12-литровый баллон газовоздушной смесью и занес его в помещение котельной своего двухэтажного дома.

Возбуждено дело по статье "выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц". Подозреваемый - 39-летний оператор АЗС. По версии следствия, он заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к детонации газового баллона в теплом помещении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На самой АЗС прошли обыски и выемка документации, идут допросы собственника и работников.

В ходе осмотров места происшествия были изъяты элементы газового баллона. Назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы - в том числе для установления причин смерти детей.

Пожар произошел в частном доме днем 22 января. Погибли пятеро приемных детей. Их приемный отец и двое других детей не пострадали, приемная мать госпитализирована. Предварительная причина возгорания - хлопок газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". 23 января в Омской области объявлено днем траура.