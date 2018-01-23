Песков не увидел необходимости в письменном предложении Киеву забрать военную технику из Крыма

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле не считают необходимым направлять Украине какие-либо официальные письменные уведомления с предложением забрать свою военную технику из Крыма, полагая, что устного предложения президента РФ Владимира Путина для этого достаточно.

"Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но даже если они не были отправлены, то по большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации", - сказал он журналистам.

11 января Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что эта техника "находится в плачевном состоянии". После этого украинский МИД заявил, что прорабатывает вопрос о возвращении Украине военной техники, оставшейся в Крыму.