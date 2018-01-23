Жена бывшего первого вице-премьера Подмосковья заочно осуждена на 11 лет за хищение 11 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник заочно приговорил к 11 годам лишения свободы жену бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова, гражданку США Жанну Буллах, признав ее виновной в хищении более 11 млрд рублей из подмосковного бюджета.

"Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Ленская.

Судебный процесс в отношении Буллах проходил в заочной форме, так как обвиняемая скрывается за рубежом. В связи с этим, отмечается в приговоре суда, срок отбытия наказания осуждённой будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Булах на территории РФ.

Также суд удовлетворил часть гражданских исков потерпевших о возмещении материального ущерба на общую сумму более 9 млрд рублей. Ещё несколько исков, отметила судья, подлежат рассмотрению в порядке гражданского производства.

Согласно приговору, арестованное по делу имущество будет обращено в счёт погашения взысканных исковых требований. В частности, среди арестованного имущества: отели "Кристалл" и "Пралонп" во Франции, квартира в Париже, две квартиры в Швейцарии, вилла в Сен-Тропе, а также предметы искусства - 27 картин и восемь скульптур. Кроме этого обеспечительный арест наложен на 10 автомобилей марок "Роллс-ройс", "Мерседес" и "Бентли", а также моторную яхту.

Как отмечается в приговоре, оставшаяся часть арестованного имущества после возмещения исков будет обращена в доход государства.

Как установлено следствием и судом, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах мошенническим путем похитила права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущества "Ипотечная корпорация Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на общую сумму свыше 11 млрд рублей.