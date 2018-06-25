Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор Жанне Булах за хищение 11 млрд рублей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на заочный приговор жене бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова гражданке США Жанне Булах, осужденной за хищение более 11 млрд рублей из бюджета Московской области, передает корреспондент "Интерфакса".

"Судебное заседание отложить для дополнительного изучения судебной коллегией поступивших материалов уголовного дела", - говорится в постановлении суда. Следующее заседание, по решению коллегии, пройдет 12 июля в 10:00.

Басманный суд Москвы 23 января 2018 года признал Булах виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ч. 3 ст. 174 УК РФ) и приговорил ее к 11 годам колонии.

Судебный процесс проходил в заочной форме, так как обвиняемая скрывается за рубежом. В связи с этим срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции или ее задержания на территории РФ.

Суд первой инстанции также удовлетворил часть гражданских исков потерпевших о возмещении материального ущерба на более чем 9 млрд рублей. Еще несколько исков, разъяснил суд, подлежат рассмотрению в порядке гражданского производства.

Согласно приговору, арестованное по делу имущество будет обращено в счет погашения исковых требований.

Среди арестованного имущества, в частности, отели "Кристалл" и "Пралонп", расположенные во Франции, квартира в Париже, две квартиры в Швейцарии, вилла в Сен-Тропе, а также предметы искусства, а именно 27 картин и восемь скульптур.

Кроме того, обеспечительный арест наложен на 10 автомобилей марок "Роллс-ройс", "Мерседес" и "Бентли", а также моторную яхту.

Как отмечается в приговоре, оставшаяся часть арестованного имущества после возмещения исков будет обращена в доход государства.

Как установлено следствием и судом, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах мошенническим путем похитила права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущества "Ипотечной корпорации Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на более чем 11 млрд рублей.

По данным Следственного комитета, полученные в результате хищения деньги были перечислены на счета иностранных компаний и в дальнейшем использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.

К настоящему моменту в отношении ряда участников организованной преступной группы были вынесены обвинительные приговоры, им назначены наказания в виде длительных сроков лишения свободы.

Расследование уголовного дела в отношении Кузнецова, арестованного в России заочно, а также других фигурантов продолжается.