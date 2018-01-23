Российские конструкторы вернулись к разработке легкой многоразовой ракеты

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конструкторы Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева работают над идеей создания одноступенчатой многоразовой ракеты "Корона", заявил на "Королёвских чтениях" в Москве замгенконструктора предприятия Сергей Молчанов.

"Предполагается разработка одноступенчатого полностью многоразового средства выведения без промежуточных этапов. Ракета предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 км с наклонением до 110 градусов", - сказал он.

Ракета будет лишена одноразовых элементов. Ресурс ракеты составит не менее 100 пусков. "В системах ракеты допускается не менее чем 25-разовое использование наиболее энергонапряженных элементов, при общем ресурсе ракеты не менее 100 полетов", - отметил Молчанов.

При этом "в качестве маршевого двигателя предполагается использовать жидкостной ракетный двигатель внешнего расширения с модульной камерой сгорания с укороченным центральным телом на высокоэнергетической паре "водород+кислород". Основным конструкционным материалом для ракеты станет углепластик, для теплозащиты будут применены керамические плитки, сказал он.

Ранее генеральный конструктор ГРЦ Владимир Дегтярь отмечал, что "Корона" - это одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки.

"Сегодня американцы отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования в составе ракеты. Наша разработка - ракета-носитель "Корона", в отличие от американской, не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту", - сказал он.

ГРЦ начал работу по созданию многоразовой ракеты в 1992 году, однако проект был заморожен в 2012 году.