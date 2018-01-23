Роскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2019 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская орбитальная станция может быть создана после 2019 года на базе пяти модулей, заявил в рамках "Королёвских чтений" в Москве генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Роскосмоса Евгений Микрин.

"Может быть создана российская орбитальная станция. Планируется, что она будет состоять из пяти модулей и должна будет обеспечить работу экипажа из трех человек", - сказал он. Базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль. "К вновь разрабатываемым модулям можно отнести шлюзовой и трансформируемый модуль", - сообщил Микрин.

Также он сообщил, что первый полет и стыковка нового российского пилотируемого корабля "Федерация" запланированы на 2024 год. По его словам, корабль будет многоразовым и обеспечит точную посадку в том числе на Луну.

"Ключевым элементом системы является корабль "Федерация". Преимуществами нового корабля является многоразовость возвращаемого спускаемого аппарата - до десяти раз, мягкая посадка на посадочное устройство, улучшение точности посадки до семи километров и обеспечение спасения экипажа на всем участке выведения и повышение комфортности", - сказал Микрин.

К 2019 году Россия завершит формирование второго этапа российского сегмента Международной космической станции (МКС), предполагающего ввод трех новых модулей, заявил Микрин. По его словам, модули спроектированы таким образом, чтобы они могли быть использованы при создании российской орбитальной станции.

Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что Россия до 2025 года запустит в космос 150 спутников. "В рамках федеральной космической программы до 2025 года мы планируем серьезно обновить группировку космических аппаратов, (провести - ИФ) 150 пусков спутников. Российская группировка должна существенно увеличиться", - сказал он.

При этом, по его словам, группировка спутников пополнится современными аппаратами. "В нашей орбитальной группировке Дистанционного зондирования Земли будут новые космические аппараты гидрометеорологического, океанографического, гелиофизического назначения, мониторинга окружающей среды и контроля чрезвычайных ситуаций", - сказал он.