Путин рассказал о реформировании судебной системы РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Для судей может быть введена новая форма дисциплинарного взыскания - понижение квалификации, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что это предусматривается готовящимися поправками в законодательство о судебной системе страны.

"Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей - понижение квалификационного класса, при этом четко определив критерии, четко разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка", - сказал глава государства на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда РФ.

Путин отметил, что все решения по реформированию судебной системы РФ должны приниматься без спешки и не иметь обратной силы

"Сейчас Верховным судом при участии экспертов подготовлен целый ряд законодательных поправок, которые касаются как процессуальной, так и организационной форм судебной деятельности. Я внимательно их изучил (...) считаю, что они должны способствовать совершенствованию законодательных основ судопроизводства", - сказал Путин.

Кроме того, отметил президент, необходимо освободить судей от несвойственных им хозяйственных функций.

"Совершенно очевидно - я думаю, что коллеги, которые находятся здесь - согласятся с тем, что нужно избавить судей и председателей (судов) от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий", - сказал Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда РФ.

По мнению президента, эти полномочия "можно было бы передать, как предлагается Верховным судом, администратору суда".