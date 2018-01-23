В России за десять лет почти на треть сократилось число заключенных

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Число заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в России, за десять лет сократилось более чем на 200 тысяч человек, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко.

"С 2008 года количество лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сократилось с 730 тыс. человек до 497 тыс. человек или на 32%. На 100 тыс. населения России в местах лишения свободы отбывает наказание 431 человек", - сказал Корниенко во вторник на встрече с депутатами партии "Единая Россия" в Госдуме.

Он отметил, что по данным Международного центра исследования тюрем Россия находится на 12-м месте по численности заключенных под стражу и отбывающих наказание в виде лишения свободы, при этом в 2008 году Россия была на втором месте после США. "Количество лиц, находящихся в следственных изоляторах за указанный период сократилось с 153 тыс. человек до 104 тыс. человек или на 32%", - подчеркнул директор ФСИН.

Корниенко также сообщил, что около шестисот человек в течение прошлого года отбывали наказание в виде принудительных работ. "С 1 января 2017 года исполняется новый вид уголовного наказания - принудительные работы. В настоящее время созданы восемь исправительных центров и 15 изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры, с общим лимитом наполнения 1900 человек. В течение 2017 года в исправительных центрах отбывало наказание около 600 осужденных", - сказал Корниенко.

По его словам, количество таких осужденных возрастает. "Согласно статистике, судами Российской Федерации наказание в виде лишения свободы назначается по менее 30% приговорам, по остальным - применяются наказания, не связанные с изоляцией от общества", - подчеркнул директор ФСИН.

Согласно статье 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. В случае уклонения осужденного от наказания оно заменяется лишением свободы на тот же срок. Планировалось, что после введения принудительных работ как нового вида уголовного наказания численность приговоренных к принудительным работам должна составить в первый год до 6 тысяч человек, а в перспективе может увеличиться до 30 тысяч.