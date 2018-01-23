В Крыму собрались открыть игорную зону к осени 2019 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти Крыма нашли участок для игорной зоны, рассчитывают на ее открытие в сентябре 2019 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"Предварительно участок есть, он находится в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идет обсуждение процесса, изучается геология, возможность строительства на участке. К сентябрю 2019 года игорная зона должна функционировать", - заявил Аксенов.

Он не уточнил детали проекта, в частности, не сообщил название компании - будущего оператора игорной зоны, сославшись на санкционный режим Запада в отношении полуострова.

"Есть частный инвестор, который готов зайти для реализации проекта игорной зоны. Оператор определен, но есть нюансы, (. . .) есть необходимость сохранять режим инкогнито", - отметил глава Крыма.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в июле 2014 года подписал закон о создании игорных зон в Крыму и в Сочи. Согласно ему, границы игорной зоны на территории полуострова будут определяться органами исполнительной власти региона.