В "Единой России" предложили создать специальные тюрьмы для террористов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предложил создать специальные тюрьмы для террористов.

Он отметил, что в настоящее время по согласованию с руководством фракции "Единая Россия" в Госдуме занимается разработкой законопроекта о содержании преступников, осужденных по террористическим статьям, в отдельных тюрьмах, для того чтобы они не могли влиять на других заключенных и вербовать их в террористы.

"Главное, чтобы у них (преступников, осужденных за терроризм) не было возможности вербовать в тюрьмах тот криминалитет, тех преступников, которые попадают в одну с ними камеру. Например, человек, который просто украл мобильный телефон, попадает в одну камеру с террористом, может оттуда выйти не только преступником, но и готовым вербовщиком", - сказал Шхагошев журналистам во вторник.

Он отметил, что для мировой практики это не новшество. Такие тюрьмы, например, существуют в Израиле, странах Ближнего Востока, Марокко, Алжире, во Франции и США, где действует известная тюрьма Гуантанамо.

По его словам, принимать такой законопроект нужно именно сейчас, потому что террористов, которые содержатся в тюрьмах, стало очень много. По разным подсчетам, в тюрьмах находится около 4 тыс. террористов, которые либо уже осуждены, либо находятся в статусе подозреваемых или обвиняемых. Таких террористов, по его словам, важно изолировать не только от общества, но и от других преступников, чтобы не получить такой результат: "сел один террорист, а выйдет пять или десять".

Он отметил, что сейчас нет единых правил содержания террористов, и ситуация такова, что подозреваемые или обвиняемые в терроризме содержатся отдельно от других преступников, а когда они уже осуждены и вынесен приговор, то они в дальнейшем отбывают наказание вместе с другими заключенными. Для обсуждения этого вопроса, по его словам, планируется провести закрытое заседание комитета Госдумы по безопасности с приглашением представителей ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН, других силовых структур.

Он также отметил, что идея разработки такого законопроекта получила одобрение со стороны руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, а также первого заместителя руководителя фракции Андрея Исаева, который курирует законотворческую работу фракций.