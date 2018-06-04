Вербовщики боевиков задержаны в Красноярске

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оперативники ФСБ задержали в Красноярске 11 членов религиозной ячейки, вербовавших боевиков для террористических организаций Сирии и Афганистана, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Лидер ячейки установил контакты с членами международной террористической организации, осуществлял вербовку своих соотечественников, работавших в крае, в ряды боевиков, оказывал помощь в их переправке на подконтрольную террористам территорию. Преступники осуществляли пропаганду терроризма с использованием видеороликов одного из религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература", - говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ России по Красноярскому краю в отношении двух организаторов ячейки возбудил уголовное дело по статье 30 УК РФ "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством, является террористической" и статье 205 УК РФ "Содействие террористической деятельности".