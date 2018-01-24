Россияне забронировали рекордное количество туров в Турцию на лето

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские туристы активнее пользуются акциями раннего бронирования отдыха в Турции на летний сезон по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, некоторые туркомпании отмечают рост спроса в четыре раза, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР связывают интерес к заблаговременному бронированию с его ранним стартом, а также с ценовой привлекательностью направления.

У туроператора "НТК Интурист" количество бронирований на туры с перелетом до Антальи выросло в четыре раза, до Мармариса - в семь раз по сравнению с январем 2017 года, говорится в сообщении ассоциации. В пресс-службе туроператора "Библио-Глобус" сообщили о 25%-м росте спроса на турецкие курорты на этапе раннего бронирования. В "TUI Россия" говорят о двукратном росте продаж, отмечает АТОР.

"Спрос как в Москве, так и регионах лучше прошлогоднего", - цитирует АТОР руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марину Макаркову. С такими оценками согласны в ANEX Tour, где отмечают, что наибольшее количество заявок по раннему бронированию в компании приходится именно на Турцию.

Средняя продолжительность туров, которые бронируют россияне у ведущих туроператоров по Турции - 9-12 ночей. В большинстве компаний отмечают нарастающий спрос на туры в Турцию, глубина бронирования уже достигает октября, при этом россияне проявляют особый интерес к майским и июньским турам. Активно бронируют как москвичи и петербуржцы, так и жители Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Минеральных Вод, Челябинска, Уфы и Новосибирска.

Как сообщал портал Hurriyet Daily News со ссылкой на президента Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей Эркана Ягджи, в прошлом году Турция приняла 4,7 млн российских туристов, это больше, чем в 2014 году. До сих пор 2014 год считался лучшим для российского туризма в Турцию - тогда страну, по данным министерства культуры и туризма, посетили 4,5 млн туристов из РФ. В 2018 году по прогнозу турецких властей ожидается 5 млн российских туристов.

В 2015 году в Турцию приехали 3,3 млн россиян, а за аналогичный период 2016 года лишь 544 тыс. человек, поскольку до 28 августа продажи турпакетов в Турцию были запрещены, а чартерные рейсы не выполнялись. После открытия направления турецкие отельеры предложили россиянам выгодные цены, и турпоток начал быстро восстанавливаться.