Думский комитет высказался против проверки знаний ПДД при замене водительских прав

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Предложение пересдавать экзамены каждый раз при замене прав избыточно, оно приведет только к дополнительным тратам граждан, считает первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"Это избыточное предложение, у нас водительское удостоверение, то есть само право управления, дается один раз по результатам экзамена, оно бессрочно с учетом замены водительского удостоверения и физического статуса", - сказал Лысаков "Интерфаксу" в среду. Если с медицинской точки зрения человек допущен к управлению автомобилем, то это право будет у него до конца его жизни, отметил парламентарий.

При этом он напомнил, что в настоящее время уже предусмотрена обязательная пересдача экзамена для тех водителей, которые судом лишены водительских прав за ряд грубых нарушений правил дорожного движения. Он полагает, что пересдача экзамена после грубых нарушений ПДД оправданна, но она не имеет смысла в отношении всех водителей, которых в России насчитывается около 50 млн человек.

"Предложение о пересдаче излишнее, его общество поймет только, как попытку содрать еще раз деньги за сдачу экзамена, потому что пересдачу кто-то должен оплачивать: или государство, или сам человек", - сказал Лысаков.

Ранее газета "Известия" сообщила , что один из союзов автошкол выступил с инициативой ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. Как пишет издание, соответствующее предложение содержится в резолюции III Конгресса автошкол, текст был направлен в ГИБДД. Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил газете, что ведомство получило это и другие предложения, вошедшие в резолюцию.

Водительские права выдаются сроком на 10 лет, а для замены документа необходимо предоставить пакет документов, в том числе, медицинскую справку.