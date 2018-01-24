Глава ЦИК поздравила лидера "Монархической партии" с признанием его "империи" Гамбией

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова с пониманием отнеслась к решению лидера "Монархической партии" Антона Бакова снять свою кандидатуру с президентских выборов и поздравила его с признанием Гамбией его "Романовской империи".

"Создание империи - это сенсация, поздравляем! Ждем письменное заявление (о решении снять кандидатуру с выборов - ИФ) и желаем вам успехов в вашем необычном и интересном деле", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, обращаясь к Бакову.

Ранее в ходе видеоконференции с ЦИК РФ глава "монархистов" заявил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов из-за основания им "Романовской империи" и получении в ней гражданства.

"К сожалению, должен заявить о снятии своей кандидатуры с выборов. У меня возник юридический казус, я занимаюсь созданием нового государства - Романовской империи. И, поскольку нас признало одно из государств - Гамбия, то у меня завелось второе гражданство - Романовской империи", - сказал Баков.

"Вчера я получил заключение юристов, что все-таки, несмотря на то, что Романовская империя пока не признана РФ, сам факт признания ее суверенным государством республикой Гамбия все-таки порождает факт наличия у меня второго гражданства, и я в связи с этим вынужден снять свою кандидатуру с выборов", - пояснил он.

"Монархическая партия" была учреждена экс-депутатом Госдумы Баковым в апреле 2012 года. В тот момент он заявлял, что партия собирается восстановить в России монархию. "На троне мы видим потомков Романовых. В целом у нас в России и так монархия, но она нелегитимна. Это попросту захват власти", - говорил он тогда.