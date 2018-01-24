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Минздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизни

Отказ от употребления алкоголя в них пока не входит

Минздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизни
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ определился с основными критериями здорового образа жизни, которые должны выполняться одновременно, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

"Что такое здоровый образ жизни? Не выдуманное понятие, а понятие вычисленное. Это когда человек выполняет четыре условия: первое - не курит, второе - если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие - нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки", - заявил Бойцов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он отметил, что, например, "если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый". "Речь идет о том, что все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни", - пояснил Бойцов.

"Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50% в сравнении с теми людьми, у которых нет этих положительных признаков. Вот почему мы включили эти переменные", - сказал Бойцов.

Алкоголь пока изучают

Между тем, специалисты пока не определились по поводу потребления алкоголя и его влияния на смертность.

"По поводу алкоголя мы сейчас дополняем, но пока в своих расчетах, которые нам показали, что это действительно позволяет снизить смертность от болезней системы кровообращения и общую смертность примерно на 50%, фактор алкоголя пока не был введен, поэтому эти расчеты еще не закончены", - сказал Бойцов.

По его словам, эти данные основаны на результатах исследований ЭССЕ-РФ (эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний), проводимых в России.

Опросы не помогут

По словам эксперта, одним из ключевых вопросов является количественное определение качества реализации как Стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) населения, контроля и профилактики неинфекционных заболеваний до 2025 года, так и приоритетного национального проекта ЗОЖ россиян.

"Самый простой путь - это то, что делает фонд изучения общественного мнения - проводит опросы: вы привержены, то есть вы знаете, что такое здоровый образ жизни? 70% говорит, что знают, 60% говорят, что привержены, хотя на самом деле это не так", - заявил Бойцов.

Между тем, несмотря на необходимость подобных опросов, которые показывают тренды, судить о количественной точной оценке можно только на основании специальных исследований - федеральных и региональных, которые реализуются в России с 2011 года. Бойцов пояснил, что речь идет об ЭССЕ-РФ: в федеральном масштабе реализуется большой проект с 2011 года, и с регулярностью в пять лет делаются замеры распространенности факторов риска, в то же время с регулярностью раз в год измеряется наличие конечных точек в 12 субъектах РФ.

"Плюс ко всему сейчас создан механизм, конечно, менее точный, но более дешевый, более масштабный - ВОЗовская технология STEPS (предложенный Всемирной организацией здравоохранения поэтапный подход - ИФ), которая позволяет оценить меньшее количество факторов риска, но более доступными, дешевыми средствами", - отметил он.

Теги: Минздрав РФ
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