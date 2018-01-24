Эксперт оценил сроки появления технологий для обустройства баз на Луне и Марсе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Технологии робототехники позволят человеку начать обустройство баз на Луне и Марсе в ближайшие десять лет, экспедиции к другим планетам станут возможны не раньше чем через полвека, считает директор и главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК, Санкт-Петербург) Александр Лопота.

"Что касается ближней перспективы и инопланетных миссий на Луну и Марс, это вопрос десятилетия. Соответствующую технологию сегодня во всем мире отрабатывают. Мы не являемся исключением. Заложены десятки технологий, которые будут востребованы как раз для будущих миссий на Луну и Марс. Если говорить о развитии лунных и марсианских баз, на мой взгляд, это будут сначала роботы, которые адаптируют соответствующую инфраструктуру", - сказал Лопота в среду в рамках пресс-тура в ЦНИИ РТК, организованного агентством "Интерфакс".

Полеты к другим планетам, по его словам, будут возможны не ранее, чем через 50-70 лет.

"Думаю, это будет более чем через 50 лет, раньше вряд ли что-то получится. Все-таки здесь мы четко завязаны на технологии нашего передвижения в космосе. Нам нужно научиться быстро летать или найти какие-то другие физические принципы для того чтобы между планетами передвигаться. Если мы будем идти традиционными технологиями, далеко не улетим", - сказал Лопота.

Он отметил, что научные технологии развиваются в России примерно теми же темпами, что и в других странах мира.

"Что касается глобальных подходов: квантовых технологий, технологий интернета вещей - в ближайшую пятилетку мы со всем миром туда войдем и будем там", - сказалЛопота, добавив, что не верит в восстание роботов, о котором любят размышлять фантасты.

"В восстание (роботов - ИФ) не верю. Сложности с применением машин автоматизации в нашей жизни, конечно, будут. Мы с вами сегодня регулярно это испытываем, используя компьютеры", - сказал он.