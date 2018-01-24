Путин сообщил о принятии новой десятилетней программы вооружения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 год.

"Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный - ИФ) заказ до 2027 года", - сказал Путин в среду в ходе посещения ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".

Он заверил, что ОПК в эти годы будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год.

На итоговой коллегии Минобороны РФ в конце прошлого года Путин заявил, что особый акцент в ГПВ будет сделан на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

Согласно публичным выступлениям военных, в десятилетку будут вестись работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", новейшей зенитно-ракетной системы С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон". Также ОПК предстоит завершить работу по бронетанковым проектам "Армата", "Курганец" и "Бумеранг"

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов ранее заявлял, что Россия в середине следующего десятилетия может создать принципиально новое оружие. "Думаю, что будущий программный период будет характеризоваться внедрением принципиально новых видов и систем оружия. Заделы, полученные на этом направлении ведущими предприятиями ОПК, позволяют рассчитывать на то, что к 2025-2026 годам появятся совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы", - сказал Борисов в интервью еженедельнику "Военно-промышленный курьер"

Авиационной отрасли также предстоит решить ряд задач в ближайшие 10 лет. В частности, 13 декабря прошлого года генеральный конструктор - вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительный корпорации Сергей Коротков сказал "Интерфаксу", что работы по созданию перспективного дальнего перехватчика (ПАК ДП) могут начаться уже с 2018 года.

"Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это. Все зависит от выхода основного документа - государственной программы вооружения", - сказал тогда Коротков.

Кроме того, намечено принятие на вооружение истребителей Су-57 (ПАК ФА), МиГ-35, ожидается модернизация "стратегов" Ту-95, Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и создание перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" заложено в новую госпрограмму вооружения, сообщил в декабре главком ВМФ РФ Владимир Королев.

Заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук ранее заявлял, что строительство нового авианосца для ВМФ РФ заложено во втором программном периоде новой госпрограммы вооружения. Кроме того, российский флот до 2025 года намерен получить два вертолетоносца, они могут быть оснащены новейшими вертолетами Ка-52К "Катран".

По словам замминистра обороны Татьяны Шевцовой, всего на реализацию ГПВ до 2027 года предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 - на закупки, ремонт и разработку ВВСТ.