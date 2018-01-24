Дворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Олигархов в России нет, но есть бизнесмены, ведущие ответственный бизнес, заявил в интервью Bloomberg TV вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас - хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес", - сказал Дворкович, в ответ на вопрос, как себя ощущают российские олигархи в преддверии новых санкций США.

"Санкции - это не наше изобретение (...) Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной. Мы работаем, и работаем усердно", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщили в январе СМИ, администрация США готовится представить Конгрессу так называемый "кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ. Он должен появиться в соответствии с принятым в прошлом году в США законом "О противодействии противникам США посредством санкций".

По данным агентства Bloomberg, некоторые российские бизнесмены пытались заручиться помощью бывших чиновников Минфина и Госдепа США, чтобы не попасть в санкционный список. Один из экс-сотрудников Госдепа Дэн Фрид заявил агентству, что отклонил подобные предложения.