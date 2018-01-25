Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

"Надо сделать гражданскую версию", - сказал президент, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

Путин напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144. "Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - сказал лидер.

Фото: ТАСС, Владимир Яцина

Президент отметил, что самолет востребован с учетом территории России: быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Со своей стороны глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект сверхзвукового гражданского лайнера.