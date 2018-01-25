Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160.
"Надо сделать гражданскую версию", - сказал президент, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".
Путин напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144. "Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - сказал лидер.
Президент отметил, что самолет востребован с учетом территории России: быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.
Со своей стороны глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект сверхзвукового гражданского лайнера.
ТУ-144
Советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан КБ Туполева в 1960-е годы, одновременно с британско-французским "Конкордом", вторым самолетом подобного типа в мире.
Первый полет состоялся 31 декабря 1968 года, первый рабочий рейс 26 декабря 1975 года был совершен по маршруту Москва — Алма-Ата, 1 ноября 1977 года на этом направлении начались пассажирские перевозки.
В 1973 году Ту-144 № 77102 разбился во время показательного полёта на авиасалоне в Ле Бурже, Франция, погибли шесть членов экипаж и восемь человек на земле. После этого инцидента международные рейсы, которые изначально планировались ( Париж — Новосибирск — Токио, Москва — Азорские острова — Гавана и другие), самолет не выполнял. В 1978 году произошел второй инцидент: во время испытательного полёта модернизированный Ту-144Д (№ 77111) после возгорания топлива совершил вынужденную посадку на поле неподалеку от подмосковного города Егорьевска.
1 июня 1978 года, через семь месяцев после начала коммерческой эксплуатации, "Аэрофлот" прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы. В общей сложности, Ту-144 совершил 102 рейса под флагом компании, в том числе 55 пассажирских. К моменту отказа от эксплуатации было построено 16 самолётов Ту-144.