Медсестры в Сочи вывезли из больницы и бросили на улице пациента на инвалидной коляске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Медсестры городской больницы Сочи в четверг вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, правоохранительные органы проводят проверку, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"В ходе служебного расследования установлено, что пациент Городской больницы № 4 Сочи категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки оттранспортировали мужчину на кресле с территории больницы в указанное им место и там оставили", - сказал сотрудник краевого Минздрава.

О случившемся стало известно после того, как очевидцы выложили в социальные сети видео, как женщины в белых халатах вывозят из здания на сидячей каталке пациента. Они перевозят его через дорогу и выгружают у гаражного кооператива на Дагомысской.

В Минздраве уточнили, что к больному была вызвана бригада скорой медицинской помощи, его осмотрели и вернули обратно - в горбольницу №4.

Начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян в свою очередь сообщила журналистам, что медсестры, участвовавшему в инциденте, будут уволены, проводится служебная проверка в отношении заведующей отделением.

Проверка также начала прокуратура Сочи.