Следствие занялось делом брошенного медсестрами пациента в Сочи

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства инцидента в городской больнице Сочи, медсестры которой вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле.

"В связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле, следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Прокуратура Краснодарского края начала свою проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что, по данным служебного расследования, пациент городской больницы N4 категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки транспортировали мужчину на кресле с территории больницы в указанное им место и там оставили.

О случившемся стало известно после того, как очевидцы выложили в социальные сети видео, как женщины в белых халатах вывозят из здания на кресле-каталке больного. Они перевозят его через дорогу и выгружают у гаражного кооператива. К больному была вызвана бригада скорой медицинской помощи, его осмотрели и вернули обратно в больницу. Правоохранительные органы и прокуратура Сочи проводит проверку по данному факту.

Начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян сообщала, что к медперсоналу, участвовавшему в инциденте, будут приняты меры.