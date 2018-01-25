Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018
В России

Россельхознадзор собрался разрешить поставки томатов еще пяти турецким поставщикам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может разрешить поставки томатов в Россию еще пяти турецким поставщикам, сообщили в службе.

"Россельхознадзор считает возможным предоставить право поставок томатов пяти турецким предприятиям. Открытие предприятий будет рассматриваться на будущей неделе", - сказала журналистам представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В то же время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия сохранит квоту на поставки томатов из Турции даже при расширении списка поставщиков.

"По томатам были проведены инспекции ряда турецких предприятий, в конце декабря прошлого года эти инспекции завершились, анализ проведен. Думаю, что Россельхознадзор объявит о решениях, в том числе положительных - по расширению списка турецких компаний, которые могут поставлять томаты в Россию, но в рамках той квоты общего объема поставок, который мы определили. То есть это пока ограниченные объемы", - сказал Дворкович на брифинге в рамках форума в Давосе.

В настоящее время поставки томатов в Россию разрешены трем турецким предприятиям, квота составляет 50 тыс. тонн.

Ранее расширение списка поставщиков томатов из Турции допустил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Я смотрел списки предприятий, которые недавно были проверены нашими специалистами. Думаю, что через некоторое время откроем ряд из них", - говорил он ранее в январе. По его словам, Россельхознадзор заинтересован в том, чтобы расширить список турецких предприятий, которые выполняют российские требования.

РФ с 1 ноября 2017 года разрешила ограниченные поставки томатов из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Первая легальная партия поступила в середине ноября. Пока поставки разрешены трем предприятиям. В декабре Россельхознадзор провел инспекцию еще ряда производителей, заинтересованных в торговле с Россией. Полученная информация находится на рассмотрении, сообщала служба в конце года.

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами осенью 2015 года. Ограничения поэтапно снимались, но запрет на томаты сохранялся. До запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. тонн томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в Россию. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка.

Теги: Россельхознадзор, Турция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый судЗащита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд
Президента просят инициировать общественную экспертизу по этому делуПодробнее
Первый по программе воспроизводства "Белый лебедь" приступил к летным испытаниямПервый по программе воспроизводства "Белый лебедь" приступил к летным испытаниям
В ОАК утверждают, что эффективность новой модификации будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом Ту-160Подробнее
Перспективный российский самолет-заправщик впервые поднялся в воздухПерспективный российский самолет-заправщик впервые поднялся в воздух
"Летающий танкер" Ил-78М-90А станет основным российским топливозаправщиком для самолетов дальней, фронтовой и специальной авиацииПодробнее
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет
Президент напомнил о построенном в СССР гражданском сверхзвуковом Ту-144Подробнее
Ольга Васильева: должен быть баланс ответственности между школой и родителямиОльга Васильева: должен быть баланс ответственности между школой и родителями
Глава Минобразования прокомментировала последние трагедии в школах и рассказала о движении WorldSkills и образовательном процессеПодробнее
Удальцов отказался быть доверенным лицом ГрудининаУдальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина
В КПРФ объяснили подачу соответствующих документов в ЦИК технической ошибкойПодробнее
"Ъ" сообщил о возможных штрафах за управление не прошедшим ТО автомобилем"Ъ" сообщил о возможных штрафах за управление не прошедшим ТО автомобилем
Диагностическая карта будет составляться только в электронном виде и заверяться электронной подписьюПодробнее
Рыболовное судно пропало у берегов ПриморьяРыболовное судно пропало у берегов Приморья
По предварительным данным, на борту 21 человекПодробнее
Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в ИракРоспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Ирак
По предварительным данным, от птичьего гриппа в этой стране погибли уже восемь человекПодробнее
Путин призвал готовить мусульманских богословов "на собственной национальной базе"Путин призвал готовить мусульманских богословов "на собственной национальной базе"
Сотрудничество со светскими вузами сделает исламское образование фундаментальным, заявил президент РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
В Италии поезд сошел с рельсов9 фото
25 января
В Италии поезд сошел с рельсов
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаMoody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"В РоссииПутин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолетСпортУтверждена окончательная заявка россиян на Олимпиаду-2018КультураПевица и актриса Людмила Сенчина скончалась в ПетербургеСпортМОК разъяснил причины отказа ряду россиян в доступе к ОлимпиадеВ РоссииУдальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина

Пентагон продолжит поставлять оружие курдам в Сирии

Путин проверит работу врио губернаторов в Новосибирской области и Красноярском крае

Самолет ВМС США провел разведку в 60 км от Севастополя

Московские МФЦ опровергли сообщения о признании однополого брака

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"

Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"По оценке агентства, РФ стала менее уязвимой для внешних потрясений или нового снижения цен на нефть Подробнее

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд

Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый судПрезидента просят инициировать общественную экспертизу по этому делу Подробнее

Оператора автозаправки в Омской области арестовали из-за взрыва газового баллона

Эстония потребовала от Украины удалить ее из списка офшоров

В МИД России заявили об угрозе срыва режима нераспространения химоружия

При падении вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

ООН попросила страны-доноры выделить $330 млн на помощь Ливии

Пользователи пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru