Россельхознадзор собрался разрешить поставки томатов еще пяти турецким поставщикам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может разрешить поставки томатов в Россию еще пяти турецким поставщикам, сообщили в службе.

"Россельхознадзор считает возможным предоставить право поставок томатов пяти турецким предприятиям. Открытие предприятий будет рассматриваться на будущей неделе", - сказала журналистам представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В то же время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия сохранит квоту на поставки томатов из Турции даже при расширении списка поставщиков.

"По томатам были проведены инспекции ряда турецких предприятий, в конце декабря прошлого года эти инспекции завершились, анализ проведен. Думаю, что Россельхознадзор объявит о решениях, в том числе положительных - по расширению списка турецких компаний, которые могут поставлять томаты в Россию, но в рамках той квоты общего объема поставок, который мы определили. То есть это пока ограниченные объемы", - сказал Дворкович на брифинге в рамках форума в Давосе.

В настоящее время поставки томатов в Россию разрешены трем турецким предприятиям, квота составляет 50 тыс. тонн.

Ранее расширение списка поставщиков томатов из Турции допустил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Я смотрел списки предприятий, которые недавно были проверены нашими специалистами. Думаю, что через некоторое время откроем ряд из них", - говорил он ранее в январе. По его словам, Россельхознадзор заинтересован в том, чтобы расширить список турецких предприятий, которые выполняют российские требования.

РФ с 1 ноября 2017 года разрешила ограниченные поставки томатов из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Первая легальная партия поступила в середине ноября. Пока поставки разрешены трем предприятиям. В декабре Россельхознадзор провел инспекцию еще ряда производителей, заинтересованных в торговле с Россией. Полученная информация находится на рассмотрении, сообщала служба в конце года.

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами осенью 2015 года. Ограничения поэтапно снимались, но запрет на томаты сохранялся. До запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. тонн томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в Россию. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка.