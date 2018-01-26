Оператора автозаправки в Омской области арестовали из-за взрыва газового баллона

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Омской области арестован оператор автогазозаправочной станции, который неправильно заправил газовый баллон, что привело к взрыву и гибели людей, сообщает в четверг местное управление Следственного комитета.

По мнению следствия, мужчина заправил 12-литровый газовый баллон с грубым нарушением установленных норм безопасности, что через три часа привело к его детонации в жилом доме, пожару и гибели пяти детей из приемной семьи. Во время допроса и в суде фигурант вину не признал.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти детей стало острое отравление угарным газом.

Газовый баллон взорвался в частном доме в селе Седельниково 22 января. Пять приемных детей погибли, их мать получила сильные ожоги и находится в городском ожоговом центре. Отец и двое других детей не пострадали. Возбуждены два уголовных дела.