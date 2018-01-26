Жительница Калининграда не получила маткапитал из-за разночтения букв "е" и "ё"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Калининграде женщина пытается в суде отстоять свое право на материнский капитал, оказавшееся под вопросом из-за написания ее фамилии через буквы "е" и "ё" в разных документах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

В своем иске жительница Калининграда сообщила, что летом 2017 года у нее родился третий ребенок, в связи с чем она обратилась в региональный Пенсионный фонд с заявлением о получении маткапитала. Однако ведомство отказало ей в выдаче данного сертификата из-за того, что в свидетельствах о рождении первого и второго ребенка по-разному написана фамилия матери. В первом документе она написана через букву "е", а во втором - через "ё".

Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами, в которых различается написание ее фамилии.

Женщина просит суд признать за ней право на получение госсертификата на средства маткапитала и обязать управление ПФ РФ обязанность выдать его.