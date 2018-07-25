Правительство предложило Госдуме вдвое сократить сроки принятия решения о выдаче маткапитала

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата материнского капитала с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.

"Предлагается также сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, с 14 до 5 дней", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"Принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Медведев назначил первого заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко официальным представителем правительства при рассмотрении этого законопроекта.