Песков прокомментировал перенос послания президента Федеральному Собранию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Кремль своевременно сообщит о дате послания президента Федеральному Собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дата будет названа своевременно. Никакой законодательной обязанности оглашения Послания до географического завершения текущего года нет. В Конституции и других законодательных актах это не прописано", - сказал Песков на вопрос, почему Послание президента Федеральному Собранию было перенесено на 2018 год.

"Есть ответственность президента оглашать Послание по итогам года, и оно будет оглашено", - заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин обратится с посланием Федеральному собранию в начале февраля. В прошлые годы президент зачитывал послание в декабре.