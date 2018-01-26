Из провалившегося под лед Лены бензовоза начали откачивать воду

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спасатели приступили к откачке воды с нефтепродуктами из бензовоза, который с 20 тоннами топлива провалился 10 января под лед на реке Лена возле села Кривая Лука в Киренском районе Иркутской области.

"Сегодня спасателям с помощью подъемного крана удалось приподнять бензовоз до поверхности воды. Чтобы вытянуть его на берег, из цистерны необходимо откачать всю жидкость - это вода с примесью нефтепродуктов. Работы уже начались", - сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам сотрудника пресс-службы, откачиваемую воду пропускают через специальный аппарат, который выделяет из нее нефтепродукты для дальнейшей утилизации.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству сообщили, что вечером в четверг из воды был извлечен 25-тонный автокран "Челябинец", утонувший при попытке достать бензовоз. Сейчас он стоит на берегу. Гусеничный трактор пока находится в воде - его будут извлекать последним.

Как ранее сообщалось, бензовоз "Урал", предположительно с 20 тоннами дизельного топлива, ушел под лед вечером 10 января, когда пытался пересечь реку Лену по несанкционированной переправе возле села Кривая Лука, следуя на базу нефтяной компании "Дулисьма". Водителю удалось выбраться из кабины.

В ночь на 11 января собственник техники на место направил автокран "Урал", чтобы вытащить бензовоз, однако тот тоже провалился под лед и буквально встал на цистерну.

Вечером 15 января при проведении аварийно-спасательных работ под лед провалился 25-тонный гусеничный трактор, с помощью которого местные жители пытались достать автокран и бензовоз.

При провале автомобилей произошел разлив топлива. Площадь нефтяного загрязнения составила 575 кв. м, в настоящее время оно ликвидировано. Спасатели собрали более 7 тонн нефтепродуктов.

Сообщалось также, что в выходные дни 20-21 января работы на месте провала техники под лед были приостановлены из-за сильных морозов - столбик термометра опустился до минус 53 градусов.