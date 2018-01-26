Посольство РФ назвало безответственными слова британского министра о российской угрозе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Лондоне назвало безответственным заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Москва якобы стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, что может повлечь гибель тысяч и тысяч британцев.

"Некоторые британские политики не несут ответственности за свои слова", - говорится в сообщении в твиттере российской дипмиссии в Лондоне.

Министр обороны Великобритании в интервью газете The Daily Telegraph, опубликованном в пятницу, заявил, что Россия якобы исследует организацию жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой для того, чтобы посеять панику и хаос.

"Почему они фотографируют и следят за электростанциями, почему они наблюдают за системами, по которым в нашу страну поступает большое количество электричества и энергии? Они наблюдают за ними, поскольку это пути, посредством которых можно навредить Великобритании", - сказал министр.

Он добавил, что подозревает Россию в намерении "нанести ущерб экономике, подорвать инфраструктуру, что вызовет тысячи и тысячи смертей - создать всеобщий хаос внутри страны".