Гордон подписала в ЦИК заявление о своем отказе баллотироваться в президенты

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Журналистка Екатерина Гордон подписала в Центризбиркоме заявление о своем отказе баллотироваться в президенты РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Гордон, заявившая ранее о своем намерении прекратить участие в избирательной кампании, подписала в двух экземплярах текст заявления об отказе баллотироваться в президенты.

Ранее ее пресс-секретарь Олег Цуриков заявил: "Екатерина Гордон не будет участвовать в предвыборной гонке. Она объявила о создании своей партии, а участвовать в выборах президента она не будет"

В октябре 2017 года Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента РФ. На сайте ее предвыборной кампании gordonzabab.ru (сейчас там стоит редирект на gogordon.ru ) говорилось, что "основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере".