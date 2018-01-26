Журналистка Гордон отказалась от участия в предвыборной гонке

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Журналистка Екатерина Гордон, ранее заявлявшая о намерении участвовать в выборах президента РФ, приняла решение снять свою кандидатуру, сообщил ее пресс-секретарь Олег Цуриков.

"Екатерина Гордон не будет участвовать в предвыборной гонке. Она объявила о создании своей партии, а участвовать в выборах президента она не будет", - сказал Цуриков "Интерфаксу" в пятницу. "Она собрала 107 с лишним тысяч подписей, но участвовать не будет. Она сегодня в ЦИКе, скорее всего, объявит об отказе", - добавил он.

В Центризбиркоме рассчитывают получить разъяснения от Гордон относительно ее планов по участию в избирательной кампании, сообщила глава ведомства Элла Памфилова. "Мы получили информационное сообщение. Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть (кампании) и не участвовать - логики не вижу", - сказала она в пятницу "Интерфаксу" на заседании Центризбиркома.

На заседании комиссии было подтверждено со ссылкой на представителей Гордон, что она придет в Центризбирком в 14:00 по московскому времени.

Ранее Памфилова сообщала, что в пятницу во второй половине дня ведомство ожидает доставки в Центризбирком подписей в поддержку выдвижения Гордон в качестве кандидата в президенты РФ.

В октябре 2017 года Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента РФ. На сайте ее предвыборной кампании gordonzabab.ru (сейчас там стоит редирект на gogordon.ru ) говорилось, что "основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере".

23 декабря Партия добрых дел, имеющая отделения в 67 субъектах РФ, выдвинула Гордон в качестве кандидата для участия в президентских выборах в марте 2018 года. 27 декабря Цуриков сообщил "Интерфаксу", что журналистка подала в ЦИК документы, необходимые для выдвижения на президентских выборах. Согласно законодательству, кандидат от непарламентской партии должен набрать не менее 100 тысяч голосов.