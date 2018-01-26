В "Шереметьево" задержан ударивший стюардессу пассажир бизнес-класса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего москвича, ударившего бортпроводницу на рейсе "Москва - Нью-Йорк".

"Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. Кроме того, он ударил бортпроводницу в область лица", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточнила, что инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк, но не уточнила, когда именно.

По ее словам, в аэропорту в отношении 38-летнего жителя Москвы было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.

По возвращении в Россию авиадебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции, с него взяли обязательство о явке.