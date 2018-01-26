Россия не будет выполнять односторонние санкции США в отношении КНДР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская Федерация не признает односторонние санкции США в отношении КНДР и не будет следовать призыву Вашингтона выслать с российской территории северокорейских граждан, подпавших под американские санкции, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы будем выполнять только санкции, которые принимаются в Совете Безопасности ООН. Мы односторонние американские санкции не признаем, и у нас нет никаких международных обязательств их выполнять", - сказал Моргулов, отвечая на вопрос "Интерфакса", последует ли Москва призыву Вашингтона выслать с территории страны граждан КНДР, подпавших под санкции США.

24 января минфин США расширил санкционный список в отношении КНДР. В список внесены 16 физических лиц, все они граждане КНДР, среди них есть несколько человек, работающих на северокорейские компании в России.

Замглавы МИД РФ также сообщил, что спецпредставителю США по КНДР Джозефу Юну направлено приглашение посетить Россию.

"У него есть мое приглашение, и мы договорились о том, что наша следующая встреча состоится в Москве. Поэтому я жду предложений с его стороны", - сказал Моргулов.

Ранее Москва опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что РФ якобы в обход санкций ООН покупает уголь у КНДР и затем выступает в качестве его транзитера в третьи страны. Такие заявления последовали за сообщениями агентства Reuters, которое со ссылкой на европейскую разведку утверждало, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею.