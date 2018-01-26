Посольство РФ в Пхеньяне исключило закупку Россией угля у КНДР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, заявили в пятницу "Интерфаксу" в посольстве РФ в КНДР.

"Эта информация является недостоверной", - сказали в российской дипмиссии.

"Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны", - подчеркнули в посольстве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейскую разведку сообщало, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею.

Эти слухи не подтверждаются данными Таможенной службы РФ, которая за неполные 11 месяцев 2017 года не регистрировала сделок по ввозу угля из Северной Кореи.

В Госдуме также отвергли подозрения СМИ, подчеркнув, что Москва крайне аккуратно относится ко всем своим международным обязательствам.