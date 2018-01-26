В "Ростехе" обещали минимизировать влияние новых санкций США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В государственной корпорации "Ростех" заявили, что последствия новых санкций США, в том числе против "Технопромэкспорта", будут преодолены.

"Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог", - заявил "Интерфаксу" в пятницу представитель "Ростеха".

"Конечно, любые санкции имеют негативные последствия. Мы приложим все усилия, чтобы уменьшить их влияние на работу наших компаний", - заявили в госкорпорации.

Ранее в пятницу Минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России из-за ситуации на Украине. В два списка в общей сложности попала 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Из энергокомпаний в список попали непосредственно ООО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".

Входящий в "Ростех" "Технопромэкспорт" - российская инжиниринговая компания в области энергетического строительства. Строит тепловые электростанции, включая парогазовые комбинированного цикла, газотурбинные, дизельные; гидроэлектростанции; объекты на основе возобновляемых источников энергии; объекты электросетевого комплекса; объекты нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности.

По данным сайта "Ростеха" на 2013 год, на зарубежных рынках "Технопромэкспорт" сконцентрировал свое присутствие преимущественно в Азии и Африке. У компании есть представительства более чем в 10 странах мира.