Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Авиация МЧС и Минобороны в субботу возобновила поиски пропавшего рыболовного судна "Восток", сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю

"Утром в субботу для проведения поисковых работ вылетели воздушные суда МЧС России и Минобороны", - говорится в сообщении.

На борту воздушных судов находятся спасатели с необходимым оборудованием.

Пропавших рыбаков также ищут морские суда.

В ходе поисковой операции, которая продолжается третий день, обследовано более 10 тыс. кв. км, говорится в сообщении МЧС.

К поисковым работам привлечены 108 человек, задействованы восемь единиц техники, из них от МЧС России - 44 человека и три единицы техники.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю работает "горячая телефонная линия", на которую поступило 376 обращений.

Родственникам пропавших оказывается информационная поддержка и психологическая помощь.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. Судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция.